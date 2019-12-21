С 1 января и до старого Нового года астрологи не рекомендуют начинать важные дела

КИЕВ. 21 декабря. УНН. В период с 1 января и до старого Нового года начинать важные дела не рекомендуется, поскольку они могут иметь сложную судьбу. Такой прогноз сделала доктор астропсихологии и интегративной психологии доктор, зав. кафедрой астропсихологии факультета метафизики Европейского Института естественно-научных исследований и образования (Германия, Дрезден) Елена Осипенко в комментарии корреспонденту УНН.

“С 1 по 13 января продлится коридор затмений, в который нежелательно начинать новые важные дела, они могут иметь сложную судьбу”, — отметила астролог.

По ее словам, такой неблагоприятный период больше подходит для ремонта, реконструкции, реорганизации, реформ, возврата долгов, трансформации сознания и духовной работы.

При этом она добавила, что важные дела можно будет реализовать уже с 14 января по 15 февраля.

Напомним, все важные дела уходящего года следует завершить до 21 декабря, поскольку уже с 22 декабря и до конца текущего года будет неблагоприятный период.