Регистрация | Вход |
USD: 23,37 -0,1163  EUR: 25,98 -0,1975 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
суббота, 21 декабря 2019 19:42
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В МККК прокомментировали новый закон Зеленского о доступе к задержанным лицам
В МККК прокомментировали новый закон Зеленского о доступе к задержанным лицам
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Вернуться к списку RSS Архив
2745
Версия для печати

С 1 января и до старого Нового года астрологи не рекомендуют начинать важные дела

С 1 января и до старого Нового года астрологи не рекомендуют начинать важные дела

КИЕВ. 21 декабря. УНН. В период с 1 января и до старого Нового года начинать важные дела не рекомендуется, поскольку они могут иметь сложную судьбу. Такой прогноз сделала доктор астропсихологии и интегративной психологии доктор, зав. кафедрой астропсихологии факультета метафизики Европейского Института естественно-научных исследований и образования (Германия, Дрезден) Елена Осипенко в комментарии корреспонденту УНН.

“С 1 по 13 января продлится коридор затмений, в который нежелательно начинать новые важные дела, они могут иметь сложную судьбу”, — отметила астролог.

По ее словам, такой неблагоприятный период больше подходит для ремонта, реконструкции, реорганизации, реформ, возврата долгов, трансформации сознания и духовной работы.

При этом она добавила, что важные дела можно будет реализовать уже с 14 января по 15 февраля.

Напомним, все важные дела уходящего года следует завершить до 21 декабря, поскольку уже с 22 декабря и до конца текущего года будет неблагоприятный период.

Источник: УНН
Теги: Новый год
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.