Мексиканский клуб стал бронзовым призером Клубного чемпионата мира

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Мексиканский “Монтеррей” завоевал победу в матче за третье место Клубного чемпионата мира по футболу над “Аль-Хиляль” из Саудовской Аравии, передает корреспондент УНН.

До перерыва аравийцы отличились однажды в воротах соперника. Карлос Эдуарду головой замкнул прострел в центр штрафной от Аль-Шахрани. Однако два гола на старте второй половины полузащитников Гонсалеза и Месса вывели вперед “Монтеррей”. Гол в середине 45-минутку Бафетимби Гомиса позволил “Аль-Хилялю” (2:2) перевести игру в серию пенальти.

В лотерее 11-метровых ударов лучше себя проявили мексиканцы — 4:3.

Добавим, что в финале турнира сойдутся “Ливерпуль” и “Фламенго”.