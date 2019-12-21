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Минцифры: с начала нового года система "Е-Малятко" стартует в 11 украинских городах

Минцифры: с начала нового года система "Е-Малятко" стартует в 11 украинских городах

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Система "Е-Малятко" стартует в 11 украинских городах через 11 дней. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства цифровой трансформации Украины.

"Е-Малятко" стартует за 11 дней в 11 украинских городах", - говорится в сообщении.

Так, сегодня заместитель министра цифровой трансформации Людмила Рабчинская и заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко провели совещание с руководителями и специалистами органов соцзащиты населения. По ее результатам стало известно, что уже в новом году семьи получат удобный государственный сервис - при рождении малыша по одному заявлению онлайн можно получить 10 базовых услуг без очередей и бумаг.

Сначала сервис будет доступен для тестирования в Киеве, Днепре, Харькове, Одессе, Запорожье, Ровно, Кривом Рог, Львове, Луцке, Виннице и Мариуполе.

Как ранее УНН сообщал, Львов станет одним из пилотных городов, где внедрят систему "Е-Малятко".

Напомним, в Офисе Президента согласовали совместный план действий по системе "Е-Малятко".

Источник: УНН
Теги: Украина, дети, система
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