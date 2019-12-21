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Минветеранов планирует ввести обязательный бесплатный медосмотр для ветеранов

Минветеранов планирует ввести обязательный бесплатный медосмотр для ветеранов

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины планирует ввести обязательный бесплатный медосмотр для ветеранов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Минветеранов в Facebook.

“Ежегодный бесплатный медосмотр для ветеранов, как на местном уровне так и в профильных государственных клиниках, должен стать обязательным для каждого ветерана. При условии прохождения такого осмотра, ветеран получит все предусмотренные услуги по реабилитации, психосоциальной адаптации”, — отметила Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда.

По ее словам, все ветераны должны ежегодно проходить бесплатное обследование чтобы контролировать состояние своего здоровья и иметь возможность вовремя выявить болезнь и начать ее лечить.

“К сожалению, очень часто ветераны обращаются уже тогда, когда узнают о запущенной стадии болезни и когда с этим слишком сложно бороться”, — отметила Коляда.

Напомним, по информации Госсмолодьжилья, с заявлениями об участии в программе жилищного кредитования для участников АТО/ООС и ВПО обратилось более 9600 человек.

Источник: УНН
Теги: Украина, Министерство ветеранов
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