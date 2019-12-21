Мы хайпанули: в Минцифры продолжают учить пенсионеров молодежному сленгу

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Министерство цифровой трансформации Украины продолжает знакомить украинцев с современными словами. Несколько новых определений Министерство опубликовало на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Мы хайпанули. Всю неделю мы получали отзывы по поводу словаря Интернет-сленга. Реакции были разными: люди радовались, поддерживали нас, хейтили. Но словарь активно репостилы и комментировали. О нас писали СМИ, известные блогеры и даже показали сюжет на национальном телевидении", - пишут в пресс-службе Министерства.

Поэтому на этой неделе, Минцифры продолжил знакомить подписчиков и их родных с новыми современными словами.

Напомним, в Минцифры начали учить пенсионеров молодежному сленгу.