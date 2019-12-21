Регистрация | Вход |
USD: 23,37 -0,1163  EUR: 25,98 -0,1975 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
воскресенье, 22 декабря 2019 03:55
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В МККК прокомментировали новый закон Зеленского о доступе к задержанным лицам
В МККК прокомментировали новый закон Зеленского о доступе к задержанным лицам
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Вернуться к списку RSS Архив
7560
Версия для печати

Мы хайпанули: в Минцифры продолжают учить пенсионеров молодежному сленгу

Мы хайпанули: в Минцифры продолжают учить пенсионеров молодежному сленгу

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Министерство цифровой трансформации Украины продолжает знакомить украинцев с современными словами. Несколько новых определений Министерство опубликовало на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Мы хайпанули. Всю неделю мы получали отзывы по поводу словаря Интернет-сленга. Реакции были разными: люди радовались, поддерживали нас, хейтили. Но словарь активно репостилы и комментировали. О нас писали СМИ, известные блогеры и даже показали сюжет на национальном телевидении", - пишут в пресс-службе Министерства.

Поэтому на этой неделе, Минцифры продолжил знакомить подписчиков и их родных с новыми современными словами.

Напомним, в Минцифры начали учить пенсионеров молодежному сленгу.

Источник: УНН
Теги: социальные сети, интернет
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.