Борьба с игорным бизнесом: в Харьковской области открыли 62 уголовных производства

КИЕВ. 21 декабря. УНН. С начала отработки территории Харьковской области полицейские проверили 432 заведения, связанные с игорным бизнесом. В результате деятельность 27 объектов приостановлена, 361 закрылись самостоятельно. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.

В ходе следственных действий изъято 86 игровых автоматов, 306 единиц компьютерной техники, 27 столов для игры в покер, 17 рулеток, 71 единицу другого игорного оборудования, около 15 тысяч гривен. Также осуществляется демонтаж рекламных вывесок, бордов и щитов на фасадах данных объектов.

Открыто 62 уголовных производства по ч. 1 ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) Уголовного кодекса України. Соответственно санкции статьи указанные действия наказываются штрафом от десяти тысяч до сорока тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

72 мобильные группы из числа сотрудников территориальных отделов полиции, управления стратегических расследований и следственных подразделений в настоящее время продолжают работу по отработке оперативной информации о деятельности игорных заведений на территории города и области.

Напомним, в Донецкой области открыто 2 уголовных производства за занятие игорным бизнесом и проведено 19 обысков.