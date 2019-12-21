Регистрация | Вход |
USD: 23,37 -0,1163  EUR: 25,98 -0,1975 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
воскресенье, 22 декабря 2019 03:55
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В МККК прокомментировали новый закон Зеленского о доступе к задержанным лицам
В МККК прокомментировали новый закон Зеленского о доступе к задержанным лицам
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Вернуться к списку RSS Архив
11100
Версия для печати

Борьба с игорным бизнесом: в Харьковской области открыли 62 уголовных производства

Борьба с игорным бизнесом: в Харьковской области открыли 62 уголовных производства

фотогалерея

КИЕВ. 21 декабря. УНН. С начала отработки территории Харьковской области полицейские проверили 432 заведения, связанные с игорным бизнесом. В результате деятельность 27 объектов приостановлена, 361 закрылись самостоятельно. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.

В ходе следственных действий изъято 86 игровых автоматов, 306 единиц компьютерной техники, 27 столов для игры в покер, 17 рулеток, 71 единицу другого игорного оборудования, около 15 тысяч гривен. Также осуществляется демонтаж рекламных вывесок, бордов и щитов на фасадах данных объектов.

Открыто 62 уголовных производства по ч. 1 ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) Уголовного кодекса України. Соответственно санкции статьи указанные действия наказываются штрафом от десяти тысяч до сорока тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

72 мобильные группы из числа сотрудников территориальных отделов полиции, управления стратегических расследований и следственных подразделений в настоящее время продолжают работу по отработке оперативной информации о деятельности игорных заведений на территории города и области.

Напомним, в Донецкой области открыто 2 уголовных производства за занятие игорным бизнесом и проведено 19 обысков.

Источник: УНН
Теги: игорный бизнес, игровые автоматы, Харьков и Харьковская область
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.