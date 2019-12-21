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Суббота, 21 декабря 2019, 20:52 • Антонина Карташева • 7065
Украинцы в этом году женились в шесть раз больше, чем расставались - Минюст
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Украинцы с начала 2019 года в шесть раз больше женились, чем разводились. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook Министерства юстиции Украины.
"В 2019 году украинцы в шесть раз больше женились, чем разводились", - говорится в сообщении.
Так, по информации Минюста, с начала 2019 года зарегистрировали более 227 тысяч браков и разорвали более 37 тысяч браков.
Напомним, по информации Минюста, в Украине, в рамках реформы нотариата, планируют разрешить нотариусам регистрировать браки и разводы.
Источник: УНН