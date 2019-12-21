Ексчемпион мира пожелал получить на Рождество зубы Кличко

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Американский боксер Шеннон Бриггс (60-6-1, 53 KO) загадал желание на Рождество, связанное с бывшим украинским чемпионом мира по боксу Владимиром Кличко, сообщает УНН со ссылкой на Instagram американца.

48-летний Бриггс хочет получить зубы Кличко.

"Все, что мне надо на Рождество - это два передних зуба Кличко", - говорится в сообщении Бриггса.

Напомним, что в октябре 2010 года состоялся бой Бриггса с братом Владимира - Виталием. Тогда Кличко-старший победил американца единогласным решением судей.

Напомним, что в свое время Бриггс преследовал Кличко-младшего и хотел провести с ним бой. Также американец обещал "выбить зубы" украинцу.