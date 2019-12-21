В Луганской области во время пожара в жилом доме обнаружили тело мужчины

КИЕВ. 21 декабря. УНН. В субботу в 14:49 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре в жилом секторе с. Боровское Северодонецкого городского совета, где обнаружили тело мужчины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Прибыв на место происшествия, спасатели 35-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Луганской области установили, что в частном жилом доме горят домашние вещи. Во время разведки звеном газодымозащитной службы было выявлено мужчины, 1930 года рождения.

Пожар на площади 8 кв. м. локализован в 15:20 и ликвидирован в 15:30.

К ликвидации привлекались 7 пожарных и 2 единицы техники.

Причину возникновения пожара выясняют специалисты. Ведется следствие.

Напомним, в Киеве погибли два человека во время пожара в многоэтажке.