На Буковине полиция разоблачила трех иностранцев-нелегалов

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Мужчины, которые представились гражданами Бангладеш, рассказали, что пытались через Украину попасть в Евросоюз. По данному факту полицейские начали уголовное производство и передали нарушителей сотрудникам пограничной службы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на полицию области.

В ночь с 20 на 21 декабря во время патрулирования территории поселка Берегомет группа реагирования патрульной полиции Вижницкого отделения полиции заметила в пограничной зоне трех иностранцев. Мужчины не общались на украинском языке и не имели никаких документов, удостоверяющих личность.

Для установления лиц и цели их пребывания на территории Украины, на Вижниччину выехали сотрудники отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУНП в Черновицкой области. Иностранцы объяснили полицейским, что приехали из Бангладеш и им 17, 19 и 34 года. Сотрудники полиции также выяснили, что правонарушители пытались попасть через Украину в одной из стран Евросоюза.

Полицейские сообщили о нелегалов Черновицкий пограничный отряд и миграционную службу для выяснения законности пребывания иностранцев на территории Украины.

По факту обнаружения нелегалов следователи Вижницкого отделения полиции начали уголовное производство по части 1 статьи 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.

Полицейские устанавливают личность, которая занималась организацией незаконной переправки иностранных граждан через государственную границу Украины в Евросоюз. За такие действия организатору грозит до трех лет лишения свободы.

Напомним, на Закарпатье депутат незаконно переправлял нелегальных мигрантов в ЕС.