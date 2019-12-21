Регистрация | Вход |
USD: 23,37 -0,1163  EUR: 25,98 -0,1975 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
воскресенье, 22 декабря 2019 03:56
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В МККК прокомментировали новый закон Зеленского о доступе к задержанным лицам
В МККК прокомментировали новый закон Зеленского о доступе к задержанным лицам
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Вернуться к списку RSS Архив
4890
Версия для печати

Кубок мира по биатлону в Анси: две украинки попали в топ-20 гонки преследования

Кубок мира по биатлону в Анси: две украинки попали в топ-20 гонки преследования

КИЕВ. 21 декабря. УНН. На заснеженной трассе во французском Анси прошла женская гонка преследования третьего этапа Кубка мира по биатлону, передает УНН.

Лучшей из украинок стала опытная Елена Пидгрушная, которая сделала два промаха и стала двенадцатой с минутой и 49,3 секунды отставания от триумфатором Тирил Екхоф из Норвегии (2 недостатка на стрельбе). Серебряная медаль досталась другой норвежке Тандервольд (2), а "бронза" - швейцарке Хекке (2).

В очковую зону в "желто-синих" также вошла Дарья Блашко (0) - 17, Вита Семеренко (0) - 22, Юлия Джима (1) - 23, Валентина Семеренко (3) - 38.

Отметим, что лучшей среди украинок в общем зачете остается Елена Подгрушная - 16 ступень из 116 баллами. В топ-тридцатке сохраняют позиции также Валя Семеренко - 28-я и Юлия Джима - 30-я.

Добавим, 22 декабря в Анси пройдут первые в сезоне масс-старты.

Источник: УНН
Теги: биатлон
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.