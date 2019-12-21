Кубок мира по биатлону в Анси: две украинки попали в топ-20 гонки преследования

КИЕВ. 21 декабря. УНН. На заснеженной трассе во французском Анси прошла женская гонка преследования третьего этапа Кубка мира по биатлону, передает УНН.

Лучшей из украинок стала опытная Елена Пидгрушная, которая сделала два промаха и стала двенадцатой с минутой и 49,3 секунды отставания от триумфатором Тирил Екхоф из Норвегии (2 недостатка на стрельбе). Серебряная медаль досталась другой норвежке Тандервольд (2), а "бронза" - швейцарке Хекке (2).

В очковую зону в "желто-синих" также вошла Дарья Блашко (0) - 17, Вита Семеренко (0) - 22, Юлия Джима (1) - 23, Валентина Семеренко (3) - 38.

Отметим, что лучшей среди украинок в общем зачете остается Елена Подгрушная - 16 ступень из 116 баллами. В топ-тридцатке сохраняют позиции также Валя Семеренко - 28-я и Юлия Джима - 30-я.

Добавим, 22 декабря в Анси пройдут первые в сезоне масс-старты.