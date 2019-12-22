В Сирии в результате авиаудара сил Асада погибли семь человек

КИЕВ. 22 декабря. УНН. В Сирии при авиаударе по городу Саракеб в провинции Идлиб погибли семь человек и более десяти получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Associated Press.

Город находится под контролем сирийских оппозиционных групп. Авиаудар произошел после того, как правительственные силы захватили две новые деревни на юге Идлиб.

Саракеб и Маарет аль-Нуман находятся под контролем повстанцев. Они размещены на шоссе, которое связывает столицу Дамаск с крупнейшим сирийским городом Алеппо. Оба города почти пустые после побега большинстве мирных жителей.

Так как прекращение огня в течение последних недель фактически не соблюдалась, правительство пытается получить доступ к стратегическому шоссе Дамаск-Алеппо. Сирийские войска в последние дни наступают на север в направлении Маарет аль-Нумана.

Напомним, в Сирии в результате российских авиаударов погибли 15 мирных жителей.