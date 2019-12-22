В тюрьме Гондураса в столкновениях погибли 18 человек

КИЕВ. 22 декабря. УНН. В тюрьме городе Тела (Гондурас) между враждующими бандами возникла драка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

В результате инцидента, по меньшей мере, 18 заключенных были убиты и 16 ранены.

Представители власти назвали произошедшее худшим из недавних вспышек насилия в тюрьмах страны.

Национальные межведомственные силы безопасности (FUSINA) уже взяли ситуацию в исправительном учреждении под контроль.

Бои в переполненных тюрьмах Гондураса частые, поскольку уличные банды борются за контроль внутри учреждений. Эти банды, известные как марас, сделали Гондурас одной из самых жестоких стран в мире.

Ранее, 17 декабря правительство объявило чрезвычайное положение в пенитенциарной системе, передав контроль над тюрьмами силам безопасности в попытке остановить волну насилия.

Однако, выступая на условиях анонимности высокопоставленный военный чиновник заявил агентству, что формально силы безопасности не взяли под контроль тюрьму в северном портовом городе Тела до того, как там началось насилие.

Напомним, в Гондурасе вспыхнули протесты после осуждения брата президента за торговлю наркотиками.