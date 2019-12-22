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МХК "Динамо" завоевал первую победу в сезоне УХЛ

МХК "Динамо" завоевал первую победу в сезоне УХЛ

КИЕВ. 22 декабря. УНН. В Харькове стартовал 22-й тур чемпионата Украинской хоккейной лиги, и в рамках первого матча тура встретились местный МХК "Динамо" и столичные "Ледяные Волки", информирует УНН со ссылкой на пресс-службу УХЛ.

Первый период команды провели без заброшенных шайб, но с массой хороших голевых моментов. Вторую двадцатиминутку киевляне начали гораздо увереннее своих визави, но ни один из своих моментов подопечные Руслана Борисенко использовать так и не смогли, оставив ворота Михаила Шевчука сухими. А вот харьковчане, к концу периода, смогли завладеть инициативой и открыть счет в матче - точным броском в ворота Максима Дуве отличился Павел Борисов.

Пропустили "Ледяные Волки" и на старте заключительного отрезка встречи - на 40-й секунде в воротах Максима Дуве отличился Евгений Абаджян и сделал преимущество своей команды еще более комфортным. До конца поединка, даже при обильных атаках от киевлян, ворота Михаила Шевчука оставались нетронутыми, однако за 7 секунд до окончания встречи Иван Федосов мощным броском прошил голкипера и лишил его права на первый в сезоне одежд аут - 2:1.

Стоит отметить, что МХК "Динамо" одержал первую победу в текущем сезоне УХЛ и прервал свою 19-матчевую серию поражений, заработав в общей сложности 4 балла. "Волки" с 11 баллами на предпоследней 5-й строчке чемпионата.

Источник: УНН
Теги: хоккей
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