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В ВМС США запретили китайский приложение TikTok

В ВМС США запретили китайский приложение TikTok

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Служащим ВМС США запретили пользоваться китайским сервисом TikTok на мобильных устройствах, выданных правительством - иначе их будут отключать от интернета. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.

"По мнению военного руководства, эта соцсеть, что сейчас приобретает популярность в США может составить киберугроз для вооруженных сил Соединенных Штатов. Согласно указанию, те военные, которые пользуются правительственными телефонами и не удалили приложение TikTok, будут отключены от интернета военно-морских сил США", - говорится в сообщении.

В то же время, как отмечается, в чем именно заключается угроза китайского приложения, военное руководство не уточнил.

TikTok - китайский приложение, специализирующаяся на коротких видео, приобретает все большую популярность в американской молодежи. Ранее пользователи заметили, что сервис цензурировал материалы с упоминаниями протестов в Гонконге или репрессий уйгуров в Синьцзяне. Однако компания ByteDance Ltd, которой принадлежит TikTok, отрицает сотрудничество с властями Китая.

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Источник: УНН
Теги: США, Китай
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