Официальный курс гривны установлен на уровне 23,33 грн/доллар

КИЕВ. 22 декабря. УНН. На 22 декабря 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 23,33 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 22 декабря установлены на таком уровне:

23.325284 грн за доллар;

25.884068 грн за евро;

0.373760 грн за российский рубль;

30.404271 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 21 декабря курс всех указанных валют не изменился.