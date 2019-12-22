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Официальный курс гривны установлен на уровне 23,33 грн/доллар

Официальный курс гривны установлен на уровне 23,33 грн/доллар

КИЕВ. 22 декабря. УНН. На 22 декабря 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 23,33 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 22 декабря установлены на таком уровне:

23.325284 грн за доллар;

25.884068 грн за евро;

0.373760 грн за российский рубль;

30.404271 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 21 декабря курс всех указанных валют не изменился.

Источник: УНН
Теги: курс валют, НБУ, курс гривны
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