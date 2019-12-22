ООС: боевики шесть раз обстреляли украинские позиции

КИЕВ. 22 декабря. УНН. 21 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и с запрещенного минского соглашениями вооружения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 2 обстрелы по позициям Объединенных сил:

в районе населенного пункта Крымское - с 120 мм минометов - 12 мин;

вблизи населенного пункта Зайцево - обстрел позиций украинских защитников зафиксировано из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, противник обстрелял населенный пункт Хутор Вольный с миномета калибра 82 мм, в результате чего был поврежден жилой дом.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 3 обстрелы позиций Объединенных сил:

рядом с Новотроицким - с станковых противотанковых гранатометов;

дважды вблизи населенного пункта Пески - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вчера, 21 декабря, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

С начала этих суток, 22 декабря, российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет.

Напомним, в КПВВ в зоне ООС на выходных увеличились очереди.