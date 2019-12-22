По меньшей мере восемь человек стали жертвами двух ураганов на юге Европы

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Жертвами двух ураганов, обрушившихся на Португалию, Испанию и Францию, в воскресенье, 22 декабря стали не менее восьми человек. В среду в этих странах бушевал шторм "Эльза", а уже в субботу его сменил разрушительный ураган "Фабиен". Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Порывы ураганного ветра достигают 170 км/ч. В испанском регионе Галисия тысячи домохозяйств остались без электричества. Во многих аэропортах отменены перелеты, в Португалии в связи с затоплением железнодорожных путей остановлено движение поездов между Лиссабоном и Порту. Закрыто железнодорожные вокзалы во французских городах Бордо, Тулуза и Андай.

Шторм затронул и юг Великобритании, где в результате мощных дождей реки вышли из берегов. В городе Чертей под Лондоном торнадо повредил многочисленные дома и автомобили.

От наводнения пострадала и Италия. В субботу в Венеции вода поднялась на 120 см над уровнем моря, затопив около 30 процентов города.

При этом Венеция еще не успела восстановиться от последствий катастрофического наводнения, произошедшего месяц назад, когда под водой оказались практически все улицы города.

Напомним, ущерб от наводнения в Венеции оценивается в сотни миллионов евро.