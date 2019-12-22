В Сирии задержали подозреваемых в причастности к теракту в Стокгольме

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Двое граждан Таджикистана, подозреваемых в причастности к теракту в столице Швеции Стокгольме в 2017 году, находятся в сирийской тюрьме. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода и шведский канал TV4.

Двое бывших бойцов группировки "Исламское государство", известные под псевдонимами Кори Усмон и Абу Аюб Кулоба, содержатся в сирийском АФРИН. Город расположен на территории, контролируемой турецкими войсками. По данным Службы государственной безопасности Швеции, оба гражданина Таджикистана находились на постоянной связи с исполнителем теракта в Стокгольме Рахмат Акиловым.

Гражданин Узбекистана Акилов в апреле 2017 года на угнанной грузовике въехал в толпу людей, которые гуляли по пешеходной улице в центре Стокгольма. Погибли пять человек, 41-летний Акилов был приговорен к пожизненному заключению и депортации из Швеции в случае досрочного освобождения.

Акилов - этнический таджик, он поддерживал перед атакой связь с боевиками "Исламского государства" из Таджикистана. Расследование шведских спецслужб установило, что Кори Усмон научил Акилова способа изготовления взрывного устройства, а Абу Аюб Кулоба за несколько часов до атаки подбадривал злоумышленника и давал ему наставления, чтобы тот справился с терактом.

Удалось выяснить настоящее имя Абу Аюба Кулоба: он оказался Шахбозом Музаффар, уроженцем Хатлонской области Таджикистана 1993 года рождения. Его жена также находится в заключении в Сирии, сообщил источник журналистов.

20 декабря министр внутренних дел Швеции Микаэль Дамберг заявил, что намерен привлечь к уголовной ответственности всех, кто причастен к атаке в Стокгольме. Канала TV4 не удалось получить комментарий следователя по делу о теракте, будут допрошены найдены в Сирии подозреваемые.

Напомним, беспилотники атаковали нефтегазовые объекты в Сирии.