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В Нидерландах осудили на 20 лет серийного убийцу пенсионеров

В Нидерландах осудили на 20 лет серийного убийцу пенсионеров

КИЕВ. 22 декабря. УНН. В Роттердаме суд признал виновным мужчину в умышленных убийствах пожилых людей путем введения им инсулина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NOS.

"Суд в Роттердаме дал 20 лет тюрьмы с принудительным лечением мужчине за так называемые инсулиновые убийства", - говорится в сообщении.

Судья счел доказанным, что 23-летний злоумышленник (Рахид А.), который ухаживал за пожилыми, убил четырех женщин, вводя им инсулин без медицинской необходимости.

Преступления были совершены в разных заведениях ухода в течение 2016-2017 годов.

Правоохранители подозревают, что Рахид А. имел в целом отношение к восьми покушениям, а его действия могли повлечь беспомощное состояние еще 11 человек.

Напомним, в центре Гааги неизвестный напал с ножом, трое пострадавших.

Источник: УНН
Теги: убийство, пенсионер, Нидерланды
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