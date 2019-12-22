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Нападение на сына первого президента Грузии: состояние Гамсахурдиа стабильно тяжелое

Нападение на сына первого президента Грузии: состояние Гамсахурдиа стабильно тяжелое

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Сыну первого президента Грузии Цотнэ Гамсахурдия проведена компьютерная томография. Как сообщают в клинике Хечинашвили, состояние пациента остается стабильно тяжелым, передает УНН со ссылкой на "Грузия.Online".

"Состояние пациента, по-прежнему стабильно тяжелое. Ничего не изменилось", - заявляют в клинике.

Напомним, сын первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия Цотнэ Гамсахурдия был ранен 17 декабря. Пяти лицам, задержанным по обвинению в умышленном убийстве, обвинения предъявлены сегодня. Обвинения в попытке умышленного убийства, кроме Папа Гарибашвили предъявлено еще одному лицу.

"По факту попытки умышленного убийства Цотнэ Гамсахурдия квалификация уточнена двум из задержанных: Т. 1991 года рождения и С. 1991 года рождения. Их вина отягощена. Обвинения им предъявлены по "д" подпункта статьи 19-109 УК Грузии (попытка умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах, совершенное группой лиц).

Еще трем лицам: Т.К. 1990 года рождения, П.К. 1982 года и К.Ч. 1973 года предъявлено обвинение по 3-й части статьи 376 УК Грузии, что подразумевает несообщение об особо тяжком преступлении", - заявляют в МВД.

Источник: УНН
Теги: Грузия, нападение
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