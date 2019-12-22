В Киеве состоится новогодний парад: какие улицы следует объехать

КИЕВ. 22 декабря. УНН. В воскресенье, 22 декабря, с 13:30 до 16:00 будет запрещено движение транспорта на участке столичной улице Владимирской. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, передает УНН.

"22 декабря с 13:30 до 16:00 запретят движение транспорта на улице Владимирской в связи с проведением Borjomi New Year Parade. Движение будет перекрыто от пересечения с бульваром Тараса Шевченко до дома № 19 улицы Владимирской", - говорится в сообщении.

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Кроме того отмечается, что во время монтажа/демонтажа праздничной платформы и специального ограждения парада запретят парковку:

- с 00:00 до 15:00 на ул. Владимирской со стороны парка Тараса Шевченко напротив красного корпуса Национального университета Украины имени Тараса Шевченко и на ул. Владимирской возле домов № 19 и № 21/20.

- до 23:30 на ул. Владимирской (от пересечения с бульваром Тараса Шевченко до пересечения с ул. Софиевской), вдоль четной стороны бульвара Тараса Шевченко (от пересечения с ул. Терещенковской до пересечения с ул. Владимирской).

Как сообщал УНН, ранее стала известна программа новогодних и рождественских праздников в Киеве.