Подозреваемым в попытке убийства сына первого президента Грузии предъявили обвинение

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Всем пятерым лицам, задержанным по делу о попытке умышленного убийства сына первого президента Грузии Звиада Гамсахурдиа, Цотне Гамсахурдия, предъявлено обвинение. Об этом со ссылкой на Министерство внутренних дел Грузии сообщает Грузия Online, передаёт УНН.

“По факту попытки умышленного убийства Цотне Гамсахурдия квалификация уточнена двум из задержанных: Т.Г. 1991 года рождения и Г.С. 1991 года рождения. Их вина отягчена. Обвинения им предъявлены по „д“ подпункту статьи 19-109 УК Грузии (попытка умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах, совершенная группой лиц). Еще трем лицам: Т.К. 1990 года рождения, П.К. 1982 года рождения и К.Ч. 1973 года рождения предъявлено обвинение по 3-й части статьи 376 УК Грузии, что подразумевает несообщение об особо тяжком преступлении”, — говорится в информации, распространенном МВД.

Сообщается, что МВД продолжает расследование по фактам попытки умышленного убийства и несообщении об особо тяжком преступлении.

Напомним, 19 декабря стало известно, что в Тбилиси холодным оружием тяжело ранен сын первого президента Грузии.

Позже Министерство внутренних дел Грузии сообщило о задержании пятерых подозреваемых в нападении Цотнэ Гамсахурдиа.

Как сообщал УНН, сыну первого президента Грузии Цотнэ Гамсахурдия проведена компьютерная томография. Как сообщают в клинике Хечинашвили, состояние пациента остается стабильно тяжелым.