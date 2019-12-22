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Выборы в ОТО: полиция зарегистрировала 47 нарушений

Выборы в ОТО: полиция зарегистрировала 47 нарушений

КИЕВ. 22 декабря. УНН. С начала предвыборной кампании перед первыми местными выборами в объединенные территориальные общины полиция зарегистрировала 47 нарушений, связанных с избирательным процессом. Об этом говорится в сообщении управления коммуникации Национальной полиции Украины, передает УНН.

"С начала предвыборной кампании полиция зарегистрировала 47 нарушений, связанных с избирательным процессом. В основном указанные факты связаны с незаконной агитацией - 14 фактов, подкупом избирателей - 5 и фальсификация избирательных документов - 4 факта. По 7 фактам сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, в воскресенье, 22 декабря, стартовали первые выборы в 86 объединенных территориальных общинах.

Источник: УНН
Теги: выборы, Украина, полиция
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