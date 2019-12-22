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В МИД РФ ответили критикой на слова Польши о Путине и Второй мировой войне

В МИД РФ ответили критикой на слова Польши о Путине и Второй мировой войне

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что представители Варшавы много лет “подрывали и работу экспертов, и двусторонние отношения”. Об этом она сказала в воскресенье российскому агентству ТАСС, комментируя вчерашнее официальное заявление МИД Польши в ответ на слова российского лидера Владимира Путина, передаёт УНН.

“Именно представители Варшавы много лет подрывали и работу экспертов, и двусторонние отношения. Агрессивная риторика, снос памятников борцам с фашизмом, запевальная роль в принятии антироссийских санкций ЕС — прямые тому доказательства”, — сказала она.

Отметим, ранее на этой неделе во время пресс-конференции Путин заявил, что СССР был последним государством Европы, которое подписало с Германией договор о ненападении, также известный как пакт Молотова — Риббентропа. По его словам “Польша сама поучаствовала в разделе Чехословакии”.

В ответ в польском министерстве заявили, что своими словами, президент РФ “стер совместные усилия польских и российских экспертов, а также наследие его предшественников Михаила Горбачева и Бориса Ельцина, которые, несмотря на все трудности, пытались найти путь истины и примирение в польско-российских отношениях”.

Источник: УНН
Теги: МИД, Россия, Польша, Вторая мировая война
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