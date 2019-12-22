Украинского журналиста вызвали на допрос по делу об убийстве Шеремета
КИЕВ. 22 декабря. УНН. Журналиста Андрея Павловского вызвали на допрос по делу об убийстве Павла Шеремета. Об этом сам Павловский сообщил в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook, передаёт УНН.
“Для меня только что стало определённой неожиданностью, что позвонили из главного следственного управления и хотят передать повестку, снова вызывают на допрос в деле по убийству Павла Шеремета. Дело в том, что в день, когда убили Павла Шеремета, моя журналистка находилась на редакционном задании, снимала сюжет про то, куда исчезли памятники, хотела записать (мера Киева Виталия — ред.) Кличко, и услышала взрыв”, — сказал Павловский.
По словам журналиста, с Кличко никто не договаривался, и никто не знал, что с ним хотят записать материал.
“Она услышала взрыв, побежала на этот взрыв и сняла автомобиль, который уже горел. Сейчас, спустя всё это время, хотят вызвать на следственные действия. Что это за следственные действия и как это будет происходить, я буду сообщать в следующих видео”, — добавил он.
Как ранее сообщал УНН, Печерский районный суд Киева арестовал ветерана АТО и музыканта Андрея Riffmaster Антоненко до 8 февраля 2020 года.
Ранее Печерский районный суд Киева отправил военную медсестру Яну Дугарь, которая является подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, под круглосуточный домашний арест. Также, арестовал до 8 февраля 2020 года детского хирурга Юлию Кузьменко.
Также сообщалось, что на прошлой неделе правоохранители назвали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрей Антоненко, супруги Инна и Владислав Грищенко, Юлия Кузьменко.
Правоохранители на прошлой неделе заявили о том, что перед обыском в квартире подозреваемый в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко попросил брата жены вынести из помещения мину.
Также напомним, полиция обнаружила мину МОН-50 в полуразобранном состоянии во время дополнительных обысков по делу Шеремета.
20 декабря Киевский апелляционный суд перенес рассмотрение апелляционной жалобы стороны защиты на решение суда первой инстанции относительно меры пресечения в виде содержания под стражей ветерана АТО и музыканта Антоненко.
Также 20 декабря в Киевском апелляционном суде не началось в назначенное время рассмотрение апелляционной жалобы стороны защиты на решение суда первой инстанции относительно меры пресечения в виде содержания под стражей детского хирурга Юлии Кузьменко, которая является пидозреваемой по делу убийства Павла Шеремета.
Позже в тот же день спецназовцы штурмовали зал Киевского апелляционного суда, где должно было состояться заседание в отношении Кузьменко.
Напомним, 20 июля 2016 года около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.