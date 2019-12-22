ЦИК о первых выборах в ОТО: голосование проходит в штатном режиме

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Все 532 избирательных участка на первых и 66 - на дополнительных выборах, по сообщению Национальной полиции Украины, открылись вовремя, в 8.00. Голосование проходит в штатном режиме. Так в пресс-службе Центральной комиссии прокомментировали ход первых выборов в ОТО, передает УНН.

"Все 532 избирательных участка на первых и 66 - на дополнительных выборах, по сообщению Национальной полиции Украины, открылись вовремя, в 8.00. Голосование проходит в штатном режиме. Как сообщает Национальная полиция Украины, по состоянию на 10.00 чрезвычайных происшествий на избирательных участках не зафиксировано", - говорится в сообщении.

По данным ЦИК, члены Центральной избирательной комиссии в пределах своих полномочий контролируют процесс местных выборов в регионах, в которых они определены ответственными.

Напоминаем, что первые местные выборы происходят в 86 ОТО (69 сельских, 16 поселковых, 1 городской) в 21 области Украины, а дополнительные местные выборы - в 33 ОТО (20 сельских, 13 поселковых) в 17 областях Украины.

По предварительным подсчетам, в первых выборах смогут принять участие более 380 тыс. избирателей, в дополнительных - более 35 тыс. избирателей.

Для проведения первых выборов территориальными избирательными комиссиями было создано 1734 территориальных, одномандатных избирательных округов, дополнительных - 139 округов.

Результаты выборов депутатов в одномандатных избирательных округах, а также выборов сельского, поселкового, городского головы должны быть установлены не позднее чем на пятый день со дня голосования, то есть до 27 декабря 2019 года включительно.

В свою очередь результаты выборов депутатов в многомандатном избирательном округе должны быть установлены не позднее чем на десятый день со дня голосования, то есть до 1 января 2020 года включительно.

Общая сумма, предусмотренная утвержденным ЦИК Распределением субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на подготовку и проведение первых местных выборов 22 декабря 2019 года, составляет 21 млн 842,2 тыс. грн, Дополнительных местных выборов - 4 млн 441,1 тыс. грн.