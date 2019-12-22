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Украина в СЦКК: боевики стреляли из оружия, которое должно быть отведено

Украина в СЦКК: боевики стреляли из оружия, которое должно быть отведено

КИЕВ. 22 декабря. УНН. В субботу российско-оккупационные войска совершили обстрел позиций подразделений Объединенных сил минометами калибра 120 мм, которые, согласно Минских договоренностей, должны быть отведены на расстояние более 15 км от линии разграничения. Об этом сообщила украинская сторона совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-центра ООС.

"Вчера, 21 декабря, враг совершил обстрел позиций подразделений Объединенных сил вблизи населенного пункта Крымское минометами калибра 120 мм (12 мин), которые, в соответствии с Минскими договоренностями, должны быть отведены на расстояние более 15 км от линии разграничения", - говорится в сообщении.

Украинская сторона в СЦКК призвала вооруженные формирования Российской Федерации прекратить свои провокации и придерживаться существующих договоренностей.

Как сообщал УНН, с начала текущих суток на Донбассе зафиксировано два вражеских обстрела подразделений Объединенных сил, в результате обстрелов получил ранения один украинский защитник.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Украина, обстрелы
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