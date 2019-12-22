В Раду внесли законопроект об усилении ответственности за "минирование"

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Кабинет министров Украины внес в Верховную Раду законопроект № 2642 о внесении изменений в статью 259 Уголовного кодекса Украины относительно усиления ответственности за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, передает УНН со ссылкой на данные сайта ВР.

Соответствующий законопроект был зарегистрирован в парламенте 20 декабря.

Согласно пояснительной записке, проектом Закона предлагается установить в качестве обязательного дополнительного наказания в виде конфискации имущества за совершение преступления, предусмотренного статьей 259 УК Украины.

Кроме того, часть вторая статьи 259 УК Украины излагается в новой редакции, которая устанавливает усиленную уголовную ответственность за деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, объектами заведомо ложного сообщения стали критически важные объекты инфраструктуры или объекты или сооружения, обеспечивают деятельность органов государственной власти или учреждения здравоохранения или учреждения образования - в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества.

Напомним, Министерство внутренних дел еще летом предлагало пересмотреть алгоритм действий полицейских во время реагирования на сообщения о минировании. Кроме этого, планировалось инициировать изменения в Уголовный кодекс Украины для усиления ответственности за совершение заведомо ложных преступлений.

Как сообщал УНН, 19 декабря в Киеве "заминировали" станцию метро "Площадь Льва Толстого".