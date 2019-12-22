Путин завтра откроет железнодорожное сообщение по Крымскому мосту

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Президент России Владимир Путин 23 декабря примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных открытию железнодорожного движения по Крымскому мосту. Об этом сообщила в воскресенье пресс-службе Кремля, передает УНН.

"23 декабря Владимир Путин совершит рабочую поездку в Южный федеральный округ. Во время поездки глава государства (Путин - ред.) пообщается с рабочими-мостовиками, руководители отрасли докладывать президенту о планах развития транспортной инфраструктуры юга России", - говорится в сообщении Кремля.

Напомним, оккупационная российские власти Крыма планировали запустить движение по железнодорожной части крымского моста ориентировочно 9-10 декабря 2019 года.

Продажу билетов на поездки в Крым с территории России планировали с октября, за 45 суток до открытия движения.