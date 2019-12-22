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Лавров заявил о “новом препятствии” для обмена между Украиной и ОРДЛО

Лавров заявил о “новом препятствии” для обмена между Украиной и ОРДЛО

Сергей Лавров

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Для обмена удерживаемыми лицами между Украиной и временно окупированными районами Донбасса в Минске появилось “новое препятствие”. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире одного из российских телеканалов, передаёт УНН со ссылкой на ТАСС.

“В Париже призвали контактную группу согласовать списки для обмена всех установленных на всех установленных. Цель — “всех на всех”, но когда они все эти годы сопоставляли списки, то оказалось, что не все взаимно подтверждены", — сказал он.

Министр напомнил о существовании списков “подтверждённых” лиц, о местонахождении которых известно.

“Теперь в контактной группе появился новый критерий: установленные — да, но они не все „процессуально очищенные“. Это означает новое препятствие к тому, чтобы люди до Рождества и Нового года вернулись домой”, — заявил Лавров.

Напомним, в день встречи ТКГ в Минске министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что желаемого прогресса достичь не удалось, в частности, в вопросе обмена удерживаемых лиц.

Как сообщал УНН, участники ТКГ 18 декабря должны были обсудить и воплотить в жизнь ряд конкретных договоренностей, которые были достигнуты на встрече лидеров “нормандской четверки”: вопрос обмена удерживаемыми лицами, прекращение огня и согласование трех новых участков разведения сил на линии соприкосновения сторон.

Источник: УНН
Теги: Россия, Сергей Лавров, Украина, обмен
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