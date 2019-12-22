На вечеринке в Чикаго началась стрельба: ранено 13 человек

КИЕВ. 22 декабря. УНН. По меньшей мере 13 человек были ранены в воскресенье утром в резиденции, расположенной на улице Саут-Мэй в Чикаго штат Иллинойс. Об этом со ссылкой на местную полицию сообщает CNN, передаёт УНН.

Стрельба произошла около 12:35, возможно, во время домашней вечеринки, говорится в заявлении полицейского управления города.

“Состояние, возраст и пол неизвестны в настоящее время”, — сказали в департаменте о пострадавших.

Все пострадавшие были доставлены в близлежащие больницы, по информации местных СМИ, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщал УНН, 19 декабря стало известно, что неизвестный открыл стрельбу возле здания ФСБ на улице Большая Лубянка в центре Москвы.

В перестрелке погибли два сотрудника ФСБ и были ранены еще четыре человека.