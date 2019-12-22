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Лавров объяснил, как Россия хочет помочь Зеленскому

Лавров объяснил, как Россия хочет помочь Зеленскому

Сергей Лавров

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Россия готова старатся помочь Президенту Украины Владимиру Зеленскому и будет “побуждать” так называемые “ДНР” и “ЛНР” конструктивно подходить к выполнению решений, которые будут согласовываться в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе в соответствии с предложениями “нормандского формата”. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире одного из российских телеканалов, передаёт УНН со ссылкой на ТАСС.

Так, по словам Лаврова, в Украине есть те, кто пытается “сохранить русофобский настрой во внешней политике, конфликт на Донбассе, который многих устраивает”.

“Это прискорбно, но мы будем готовы в той степени, в которой мы можем, стараться ему (Президенту Владимиру Зеленскому — ред.) помочь, в частности будем побуждать Донецк и Луганск к тому, чтобы они максимально конструктивно подходили к выполнению тех решений, которые в контактной группе по предложению „нормандского формата“ будут согласовываться”, — сказал глава МИД РФ.

Как сообщал УНН, ранее Лавров заявил о “новом препятствии” для обмена между Украиной и ОРДЛО.

Источник: УНН
Теги: Россия, Сергей Лавров, Украина, Владимир Зеленский
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