Эльфы, волшебники и пингвины: каким был первый новогодний парад в Киеве

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Киевом прошел первый Новогодний парад - эльфы, волшебники, пингвины и другие мультипликационные и сказочные герои, передает корреспондент УНН.

Участники парада отправились от парка Т.Шевченко, прошли мимо Театра оперы и балета Украины и остановились на Софийской площади.

Как сообщили организаторы, для участия в параде зарегистрировалось около 200 человек, а всего в колонне было около тысячи.

Участие в параде также приняла украинская певица Ольга Полякова.

Добавим, что после завершения мероприятия будет определен лучший новогодний костюм.

Как сообщал УНН, ранее стала известна программа новогодних и рождественских праздников в Киеве.