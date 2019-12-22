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Эльфы, волшебники и пингвины: каким был первый новогодний парад в Киеве

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КИЕВ. 22 декабря. УНН. Киевом прошел первый Новогодний парад - эльфы, волшебники, пингвины и другие мультипликационные и сказочные герои, передает корреспондент УНН.

Участники парада отправились от парка Т.Шевченко, прошли мимо Театра оперы и балета Украины и остановились на Софийской площади.

Как сообщили организаторы, для участия в параде зарегистрировалось около 200 человек, а всего в колонне было около тысячи.

Участие в параде также приняла украинская певица Ольга Полякова.

Добавим, что после завершения мероприятия будет определен лучший новогодний костюм.

Как сообщал УНН, ранее стала известна программа новогодних и рождественских праздников в Киеве.

Источник: УНН
Теги: Киев, Украина, Новый год
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