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В Одессе во время тушения пожара в катакомбах нашли тело мужчины

В Одессе во время тушения пожара в катакомбах нашли тело мужчины

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Утром в воскресенье, 22 декабря, в курортной зоне Одессы спасатели во время тушения пожара в катакомбах обнаружили тело мужчины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления ГСЧС в Одесской области, передает УНН.

"22 декабря в 08:55 поступило сообщение о задымлении на побережье Черного моря в между пляжами "Аркадия" и "Пограничников" в г. Одесса. По прибытию на место вызова спасателей, установлено сильное задымление со входа в катакомбы. В 11:38 пожар локализован и в 11:40 ликвидирован на площади 1 кв. м - очаг пожара находился на расстоянии 20 м от входа в катакомбы. Во время тушения пожара обнаружен погибший мужского пола", - говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что мужчина был бездомным, а его личные данные устанавливаются.

От ГСЧС для тушения пожара привлекались 5 единиц пожарной техники и 23 человека по личному составу.

Как сообщал УНН, труп киевлянина обнаружили на территории парка "Юность" в Святошинском районе столицы.

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область, пожары, ГСЧС
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