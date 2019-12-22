В Днепре после корпоратива мужчина пошел домой в нижнем белье

КИЕВ. 22 декабря. УНН. В Днепре полиция задержала мужчину, который шел по улице только в нижнем белье. Как сообщили в пресс-службе полиции, гражданин рассказал, что отдыхал на корпоративе и что происходило дальше вспомнить не может, передает УНН.

"... рано утром 21 декабря в полицию поступил вызов, что по проспекту Слобожанской ходит полуобнаженный человек. Экипаж поехал в район вызова и впоследствии увидел этого гражданина. Он следовал по улицам только в нижнем белье. Полицейские подошли пообщаться с ним. Гражданин пояснил, что отдыхал на корпоративе и что происходило дальше вспомнить не может", - говорится в сообщении.

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Правоохранители установили личность и выяснилось, что близкие уже начали бить тревогу и сообщили в полицию, что не могут найти своего родственника, сообщили в полиции.

"Мужчина сказал, что жертвой преступления не стал, его жизни и здоровью угрозы нет. Гражданин был доставлен в отделение полиции и сообщили родным о его местонахождении", - отметили правоохранители и призвали отдыхать ответственно.