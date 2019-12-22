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Одевал Жаклин Кеннеди и Катрин Денев: скончался известный модельер

Одевал Жаклин Кеннеди и Катрин Денев: скончался известный модельер

Эмануэль Унгаро

КИЕВ. 22 декабря. УНН. В Париже скончался известный французский модельер итальянского происхождения Эмануэль Унгаро, которому было 86 лет. Об этом АFP сообщили его родственники, передает УНН.

Унгаро начал свою творческую деятельность в конце 1950-х годов XX века, работая в доме моды Кристобаля Баленсиаги. Собственное ателье он открыл в 1965 году, создав первую коллекцию футуристического дизайна, имевшую успех. Его стилю тогда было свойственно использование тканей с печатным рисунком, ярких расцветок и драпировок.

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В 1980-е годы Унгаро входил в пятерку ведущих модельеров Парижа. Его головной магазин находился на парижском авеню Монтень рядом с бутиками самых знаменитых брендов. Среди его клиентов были, в частности, Жаклин Кеннеди, Катрин Денев и Изабель Аджани.

В 1996 году Унгаро продал контрольный пакет акций итальянской компании Ferragamo, чтобы обеспечить более широкое развитие бренда. Модельер прекратил свою деятельность в 2004-м году. Как сообщило агентство France-Presse, Унгаро плохо себя чувствовал в течение двух последних лет жизни.

Источник: УНН
Теги: Франция, смерть, Париж
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