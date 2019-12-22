Зеленский хочет внести изменения в Уголовный кодекс относительно служебных преступлений: подробности

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект №2621 о внесении изменения в статью 364 Уголовного кодекса об уточнении признаков отдельных преступлений в сфере служебной деятельности, передает УНН со ссылкой данные на сайте ВР.

Как указано в пояснительной записке, в 2014 году Законом Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере государственной антикоррупционной политики в связи с выполнением Плана действий по либерализации Европейским Союзом визового режима для Украины" была изменена редакция пункта 3 примечания к статье 364 Уголовного кодекса Украины, в которой раскрывалось понятие "существенный вред" для квалификации служебных преступлений, предусмотренных статьями 364, 364-1, 365, 365-2, 367 Уголовного кодекса Украины.

"В результате таких изменений действия должностных лиц, злоупотребляющих властью или служебным положением, можно квалифицировать как преступления только при условии доказательства, что такие действия привели к исключительно материальному ущерба - ущербу, что в сто и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан", - говорится в документе.

В пояснительной записке также отмечается, что законодателем было проигнорировано, что в служебных преступлениях существенный вред не всегда может быть исчислен деньгами. Ведь речь идет о нарушении охраняемых Конституцией и другими законами Украины прав и свобод человека и гражданина (право на свободу и личную неприкосновенность и неприкосновенность жилища, избирательные, трудовые, жилищные права и т.д.), подрыв авторитета и престижа органов государственной власти или органов местного самоуправления, нарушение общественной безопасности и общественного порядка, создание условий, затрудняющих выполнение предприятием, учреждением, организацией своих функций, сокрытие преступлений.

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"В результате изменениями в 2014 году редакции пункта 3 примечания к статье 364 Уголовного кодекса Украины фактически был декриминализирован ряд коррупционных преступлений, а лица, их совершившие, остались безнаказанными", - говорится в документе.

Поэтому, как указано в пояснительной записке, с целью приведения уголовного законодательства Украины к европейским стандартам по борьбе с коррупцией, создание условий противодействия ей через превентивные механизмы уголовно-правовой нормы предлагается изменить редакцию пункта 3 примечания к статье 364 УК Украины, закрепив правило, согласно которому определение существенный вред в денежном эквиваленте в статьях 364, 364-1, 365, 365-2, 367 УК Украины является допустимым только если такой ущерб имеет материальный характер.

"Если же такой ущерб приведет к последствиям нематериального характера, то его существенность определяется с учетом конкретных обстоятельств дела, как это было предусмотрено к изложению в 2014 году пункта 3 примечания к статье 364 Уголовного кодекса Украины в новой редакции", - говорится в документе.

Цель законопроекта - совершенствование положений Уголовного кодекса Украины в части квалификации отдельных должностных преступлений, что будет способствовать обеспечению единства судебной практики при рассмотрении соответствующих дел и приведению положений действующего законодательства Украины в соответствие с международными стандартами в сфере борьбы с коррупцией.

"Законопроектом предлагается изложить пункт 3 примечания к статье 364 Уголовного кодекса Украины в новой редакции, установив, что существенным вредом в статьях 364, 364-1, 365, 365-2, 367 Уголовного кодекса Украины, если он состоит в причинении материального ущерба, считается такой вред, который в сто и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан", - говорится в пояснительной записке.