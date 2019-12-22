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Полиция подозревает двух бывших чиновников в присвоении из бюджета около полумиллиона грн

Полиция подозревает двух бывших чиновников в присвоении из бюджета около полумиллиона грн

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Следователи подозревают двух бывших должностных лиц в завладении чужим имуществом в крупных размерах при оплате работ по восстановлению гидрологического режима реки Сула в Лохвицком районе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Полтавской области.

Полиция собрала доказательства злоупотребления служебным положением бывшим начальником коммунального предприятия и экс-директором одного из столичных обществ. Во время досудебного расследования следователи выяснили, что объемы фактически выполненных работ существенно отличаются от проектных. Служащие перечислили подрядчику немалую сумму средств за работу, которая не была выполнена.

Мужчинам инкриминируют завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенные в крупных размерах (ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины). Своими незаконными действиями экс-служащие нанесли государственному бюджету материальный ущерб на сумму около 500 000 гривен. Продолжаются следственные действия.

Сейчас в рамках уголовного производства полиция изучает вопрос о возможности привлечения к ответственности и других должностных лиц. Есть объективные основания считать, что они своими действиями могли вызвать вполне вероятную вред экологии Полтавского региона.

Напомним, в Мариуполе задержали подозреваемого в совершении серии разбойных нападений.

Источник: УНН
Теги: Полтава и Полтавская область, мошенничество
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