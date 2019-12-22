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В день голосования в ОТО поступило 45 сообщений о нарушении избирательного законодательства

В день голосования в ОТО поступило 45 сообщений о нарушении избирательного законодательства

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Сегодня, 22 декабря, на территории состоялись первые выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов ОТО и соответствующих сельских, поселковых, городских голов. Существенных нарушений не зафиксировано. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Управление коммуникации Национальной полиции Украины.

Всего в день голосования в полицию поступило 45 сообщений о нарушении избирательного законодательства.

В основном они касались возможной незаконной агитации и фальсификации документов. По каждому факту проводится проверка.

По состоянию на 20:00 в Полтавской области в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ст. 158-1 (незаконное использование избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме, голосования избирателем, участником референдума более одного раза) Уголовного кодекса Украины.

Избирательные участки закрылись вовремя. Члены УИК начали подсчитывать результаты голосования. Национальная полиция продолжает работу в усиленном варианте.

Напомним, в Украине завершились первые местные выборы в ОТО.

Источник: УНН
Теги: выборы
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