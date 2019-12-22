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В Берлине зажгли крупнейший в Европе ханукальный светильник

В Берлине зажгли крупнейший в Европе ханукальный светильник

КИЕВ. 22 декабря. УНН. У Бранденбургских ворот в Берлине зажгли крупнейший в Европе ханукальный светильник - ханукия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

В воскресенье, 22 декабря, в церемонии зажжения первой свечи еврейского праздника Ханука приняла участие 98-летняя Маргот Фридлендер, которая пережила Холокост, а также председатель Центрального совета евреев в Германии Йозеф Шустер и юноша из еврейской общины Берлина. На церемонии присутствовали также министр юстиции Германии Кристине Ламбрехт, мэр Берлина Михаэль Мюллер, а также католический архиепископ Берлина Хайнер Кох и бывший евангелический епископ Маркус Дреґе.

В своем выступлении раввин Иегуда Тайхталь, представляющий движение Хабад, вспомнил о освобождения концлагеря "Освенцим". По его словам, сегодня можно наблюдать, как "антисемитизм снова поднимает свою уродливую голову". "Но мы не уступим этом", - добавил раввин.

Ежедневно до 30 декабря вечером на светильнике будет зажигаться новая свеча, всего восемь. Девятая свеча посередине используется для того, чтобы от нее зажигать другие свечи. В дополнение к светильнику у Бранденбургских ворот в немецкой столице воспаленные еще 21 ханукальный светильник.

Напомним, МИД сообщил об итогах первого официального визита Пристайко в Берлин.

Источник: УНН
Теги: Германия, Берлин
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