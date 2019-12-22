В Швейцарии заявили о невозможности повлиять на санкции США

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) Швейцарии Тилман Ренц заявил, что его страна придерживается "критической позиции по отношению к санкциям со экстерриториальным влиянием, однако не может им помешать". Об этом он заявил ТАСС, сообщает УНН.

Таким образом он прокомментировал новые санкции по газопроводу "Северный поток-2", которые коснулись в том числе и швейцарской компании Allseas, занимавшейся укладкой труб на дне Балтийского моря для Nord Stream 2.

По словам Ренца, швейцарские представители течение длительного времени находятся в контакте с заинтересованными компаниями.

Напомним, в России пообещали ответ на санкции США против “Северного Потока-2”.