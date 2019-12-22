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Воскресенье, 22 декабря 2019, 23:45 • Денис Масликов • 6975
В Швейцарии заявили о невозможности повлиять на санкции США
КИЕВ. 22 декабря. УНН. Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) Швейцарии Тилман Ренц заявил, что его страна придерживается "критической позиции по отношению к санкциям со экстерриториальным влиянием, однако не может им помешать". Об этом он заявил ТАСС, сообщает УНН.
Таким образом он прокомментировал новые санкции по газопроводу "Северный поток-2", которые коснулись в том числе и швейцарской компании Allseas, занимавшейся укладкой труб на дне Балтийского моря для Nord Stream 2.
По словам Ренца, швейцарские представители течение длительного времени находятся в контакте с заинтересованными компаниями.
Напомним, в России пообещали ответ на санкции США против “Северного Потока-2”.
Источник: УНН