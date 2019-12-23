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Число жертв извержения вулкана в Новой Зеландии возросло до 17 человек

Число жертв извержения вулкана в Новой Зеландии возросло до 17 человек

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Число погибших в результате извержения вулкана на новозеландском острове Уайт-Айленд увеличилось до 17 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Новая Зеландия.

По данным радиостанции, один из пострадавших при извержении умер в больнице.

Напомним, извержение вулкана, расположенного на новозеландском острове Уайт-Айленд в заливе Пленти в 270 км к югу от Окленда, произошло 9 декабря. В момент происшествия в окрестностях и на острове находились 47 человек, среди которых были новозеландцы и туристы из Австралии, Великобритании, США, Китая и Малайзии. Сразу после извержения власти сообщили о девяти погибших, позднее еще один человек умер в больнице. Изначально восемь человек числились пропавшими без вести. В ходе поисковой операции, организованной 13 декабря, на острове были обнаружены шесть тел погибших. Еще два человека остаются пропавшими без вести.

Уайт-Айленд - единственный активный вулканический остров Новой Зеландии. Предыдущее извержение вулкана было зафиксировано в конце 2012 - начале 2013 года. Уайт-Айленд открыт для туристических поездок и является одним из самых посещаемых вулканических островов в мире.

Источник: УНН
Теги: Новая Зеландия, вулканы, жертвы
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