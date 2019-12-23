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Понедельник, 23 декабря 2019, 00:48 • Денис Масликов • 3165
Более 80 тысяч мигрантов из Сирии направляются в Турцию
КИЕВ. 23 декабря. УНН. Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что более 80 000 мигрантов из сирийского Идлиб направляются к турецкой границе, и Анкара не намерена с этим мириться. Об этом он заявил на мероприятии во дворце Долмабахче в Стамбуле, сообщает УНН со ссылкой на Анадолу.
"В таком случае Турция не будет в одиночку нести бремя этой миграции", - сказал Эрдоган.
По его словам, Турция вместе с Россией прилагает все усилия, чтобы положить конец атакам в Идлибе. В связи с этим, Анкара направит в Москву делегацию для обсуждения ситуации.
"Мы определим шаги, которые мы сделаем по результатам (переговоров)", - добавил турецкий лидер.
Напомним, в Сирии в результате авиаудара сил Асада погибли семь человек.
Источник: УНН