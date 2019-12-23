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Власти Венесуэлы заявили об атаке оппозиции на воинскую часть

Власти Венесуэлы заявили об атаке оппозиции на воинскую часть

КИЕВ. 23 декабря. УНН. В Венесуэле представители оппозиции напали на воинскую часть на юге страны и похитили хранившееся там оружие. Об этом заявил министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес на своей странице в Twitter, сообщает УНН.

Нападение произошло рано утром 22 декабря. По данным Лопес, из-за атаки погиб один военнослужащий.

Министр обороны отметил, что военные и полицейские смогли задержать "нескольких нападавших и вернуть все оружие". Сейчас их допрашивают.

Напомним, власти Венесуэлы выдали ордер на арест оппозиции.

Источник: УНН
Теги: Венесуэла
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