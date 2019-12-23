Керченский пролив остается перекрытым более суток из-за приезда Путина

КИЕВ. 23 декабря. УНН. В связи с ожидаемым участием президента РФ Владимира Путина в открытии железнодорожной части моста через Керченский пролив в оккупированный Крыму движение проливом было перекрыто в течение всего дня 22 декабря. Об этом сообщил на странице Facebook председатель наблюдательного совета Майдана иностранных дел Андрей Клименко, передает УНН.

"Мониторинговая группа" Института Черноморских стратегических исследований, редакции и "Майдана иностранных дел" сообщает: 20 декабря 2019 Минтранс РФ вот просто взял и фактически перекрыл движение Керченским проливом на 4 суток - с 21 по 24 декабря 2019 года. Почему? - Потому что 23-го сам президент РФ поедет на паровозе через мост, а 24-го поедет первый поезд ", - написал Клименко.

Напомним, Министерство транспорта Российской Федерации фактически перекрыло движение Керченским проливом на 4 суток с 21 до 24 декабря.