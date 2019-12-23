Швейцарская компания Allseas отвела все суда из района прокладки "Северного потока-2"

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Швейцарская компания Allseas, которая занималась укладкой труб для трубопровода "Северный поток - 2" и ранее заявила о прекращении работ, отвела все суда из района строительства в Балтийском море. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Представитель Allseas отказался от комментариев на тему, время может затянуться реализация проекта.

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) Швейцарии Тилман Ренц заявил, что его страна придерживается "критической позиции по отношению к санкциям со экстерриториальным влиянием, однако не может им помешать".

Таким образом он прокомментировал новые санкции по газопроводу "Северный поток-2", которые коснулись в том числе и швейцарской компании Allseas, занимавшейся укладкой труб на дне Балтийского моря для Nord Stream 2.