В Ираке тысячи людей вышли на антиправительственные протесты

КИЕВ. 23 декабря. УНН. В столице Ирака и на юге страны в воскресенье, 22 декабря, тысячи людей вышли с протестами против правительства, митингующие считают коррумпированным и зависимым от Ирана. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW и AFP.

В Багдаде протестующие заблокировали многие дороги и общественных зданий. Ночью демонстранты в Дивании и Басре объявили "всеобщую забастовку". Они жгли шины и блокировали дороги, соединяющие южные города с Багдадом.

В Дивании митингующие также заблокировали общественные здания и вывесили транспарант с надписью "Страна находится в состоянии реконструкции - просим извинения за неудобства». В шиитских городах Кербела и Наджаф школьники заблокировали школы. В Насирии протестующие перекрыли мосты и несколько дорог, общественные здания остались закрытыми.

В этот день истекает последний срок для избрания нового премьер-министра вместо Аделя Абдель Махди, который ушел в отставку в ноябре, но продолжает выполнять обязанности главы правительства. Дату утверждения нового премьера уже дважды переносил президент Бархам Салех. Чиновники считают, что на эту должность может быть назначен Кусей ас-Сухайль, который занимал должность министра высшего образования. Протестующие выступают против этого назначения.

Если должность премьера останется вакантным до конца дня, согласно конституции, исполнять обязанности премьера в течение 15 дней будет сам президент Салех. За это время должен быть назначен новый глава правительства.

Напомним, протесты в Ираке начались 1 октября. Жертвами беспорядков и столкновений в Ираке между митингующими и силовиками стали, по последним данным, почти 460 человек. Еще около 20 000 человек получили ранения различной степени тяжести. Такое значительное количество убитых и раненых объясняется в первую очередь тем, что силовики, а также бойцы проправительственных шиитских полувоенных формирований нередко открывали по протестующим огонь боевыми патронами.