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В Россию прибыла новая партия ядерных отходов из Германии

В Россию прибыла новая партия ядерных отходов из Германии

КИЕВ. 23 декабря. УНН. В Санкт-Петербург в воскресенье, 22 декабря, прибыло судно "Михаил Дудин" с ядерными отходами из Германии. Об этом заявил эксперт Greenpeace Рашид Алимов, сообщает УНН со ссылкой на DW.

Речь идет о 600 тонн отвального гексафторида урана - так называемые "урановые хвосты".

По данным эколога, днем "урановые хвосты" были перегружены на железнодорожные платформы. В ближайшее время поезд отправится в Новоуральска, он будет в пути около 3-4 дней. Алимов отметил, что в Петербурге поезд с ядерными отходами проедет рядом с жилыми домами, вызывает тревогу экологов.

Разгрузки были приглашены депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Также в порту был измерен радиационный фон, он не превышает норму.

В Greenpeace на это заявили, что "Росатом" таким образом пытается успокоить общественное мнение, однако "простая экскурсия" ничего не доказывает и не отвечает на вопросы экологов. "Мы настаиваем, что ядерные отходы из других стран не должны храниться в России", - отметил Алимов.

Транспортировка ядерных отходов из Германии в Россию возобновился осенью этого года после десятилетнего перерыва. К 2022 году планируется экспортировать 12 000 тонн «хвостов». По данным экологов, следующий груз будет отправлен в России до Нового года.

Напомним, в Эстонии началась подготовка к строительству хранилища радиоактивных отходов.

Источник: УНН
Теги: Россия, Германия, ядерное топливо
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