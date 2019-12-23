В Канаде полиция задержала лиц, угрожавших Трюдо

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Канадская полиция задержала двух человек, которые присылали премьер-министра Джастину Трюдо онлайн угрозы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CBC News.

"Королевская канадская конная полиция арестовала двух человек, подозреваемых в передаче онлайн угроз премьер-министру Джастину Трюдо при федеральной избирательной кампании", - говорится в материале.

Аресты и обыски были проведены на территории провинции Квебек. Были изъяты электронные устройства.

Оба задержанных были в конце концов освобождены, однако против них еще могут предъявить обвинение после завершения расследования. "Мы проанализируем то, что удалось обнаружить при обыске", - сказала пресс-секретарь Королевской канадской конной полиции Мелани Капьело-Стебене.

По ее словам, личности задержанных пока не будут разглашаться.

Пресс-секретарь добавила, что полиция постоянно следит за угрожающими заявлениями в сети Интернет и проводит расследование, считающий, что онлайн утверждения могут действительно привести к насилию.

Напомним, Трюдо провел встречу с избирателями в бронежилете и окружении охраны.